Addio dieta, per perdere kg non serve più | Hanno scoperto un nuovo metodo: zero esercizio fisico e cibo a volontà

Saluta per sempre la dieta. Da adesso se vorrai perdere peso ti basterà utilizzare questo metodo efficace al 100%.

Quante volte ti sarà capitato di seguire una dieta e dopo poche settimane mollarla? Beh, sicuramente non sei il solo e gran parte delle persone giurerebbe di aver perso la costanza a causa delle troppe regole da seguire. Quello che però non tutti sanno, è che esiste un nuovo metodo studiato dagli esperti, che potrebbe garantirti la perdita di peso in poche settimane senza esercizio fisico e con cibo a volontà.

Ma di cosa si tratta? E perché tutti quanti ne stanno parlando sui social nelle ultime settimane? Adesso te lo spieghiamo noi!

Come ben sappiamo, iniziare una dieta è molto facile, ma continuare è una sfida che mette alla prova non solo la forza di volontà, ma anche la propria resistenza mentale. Le diete salutari possono annoiare dopo poco e l’esercizio fisico da accompagnare può aggiungere ulteriore stress all’individuo.

Se anche tu sei stanco di non vederti bene e non sei ancora riuscito a perdere quei kg di troppo, c’è però un’altra soluzione che potrebbe fare al caso tuo! Ecco di cosa si tratta.

Le statistiche che hanno sconvolto il mondo intero

Generalmente crediamo che eliminare le calorie o il cibo ‘non-salutare’ possa effettivamente fare dei miracoli. Ma la verità è un’altra e le statistiche parlano chiaro: ogni anno milioni di persone intraprendono un regime alimentare salutare per poi abbandonarlo. D’altronde il cibo non è soltanto un nutrimento, ma anche un emozione, un conforto e un modo per alleviare lo stress. Privarsene in maniera drastica può diventare dunque una vera e propria guerra contro se stessi. Tuttavia, negli ultimi anni, gli esperti di nutrizione e psicologia hanno rivoluzionato il concetto di dimagrimento.

Una scoperta in particolar modo sta facendo parlare il mondo intero e si tratterebbe di un nuovo metodo per perdere peso senza dieta, senza palestra e senza alcun tipo di rinunce.

Perché mangiare lentamente ti cambierà la vita

Come riportato da Acremar.it, il segreto ha un nome specifico: STOP (che si basa sui principi del Sapore, della Texture, dell’Osservazione e della Pausa). In pratica funziona così: assaporando lentamente ogni boccone, concentrandosi sulla consistenza del cibo, mangiando in un ambiente sereno e senza distrazioni e fermandosi tra un morso e l’altro, sarà possibile veder scendere i chili di troppi.

Un metodo che, nonostante possa sembrare banale, ha cambiato la vita a chi non riusciva più a credere nelle diete. E tu che aspetti a provarlo immediatamente?