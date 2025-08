Disoccupati, finalmente una bella notizia: dopo 45 giorni senza lavoro scatta il bonus | 1000€ direttamente sul conto

Scatta un bonus per i disoccupati - Depositphotos - Sardegnainblog.it

Una buona notizia per chi non trova lavoro: il Governo italiano ha varato un bonus consistente in aiuto di alcune categorie di cittadini

Una nuova opportunità di sostegno economico si profila per i disoccupati in Italia grazie all’avvento di un nuovo Bonus varato dal Governo italiano. Si tratta di un’altra forma di aiuto per chi fatica a trovare lavoro.

È un dato di fatto che il nostro sia uno dei Paesi dell’Unione Europea in cui si approva il maggior numero di Bonus e agevolazioni per talune categorie di cittadini. È una questione di cultura e di mentalità.

Cambiano nome e forma, ma nella sostanza i Governi di ogni colore politico hanno sempre deciso di scendere in campo in aiuto dei disoccupati e più in generale dei cittadini meno garantiti e più fragili sotto l’aspetto strettamente economico.

A conferma di quanto detto l’ultima misura è stata denominata Bonus SaR 2025. Questo strumento, acronimo di Sostegno al Reddito, è progettato per offrire un aiuto concreto a coloro che si trovano senza occupazione, fornendo un supporto finanziario in un periodo di evidente difficoltà.

Disoccupati, il Governo non li ha abbandonati

Comprendere di che si tratta e come funziona è fondamentale per chiunque possa rientrare tra i beneficiari. Il Bonus SaR 2025 si inserisce nell’ottica delle politiche attive del lavoro e del sostegno al reddito, mirate a facilitare la transizione tra un’occupazione e l’altra o a supportare chi è alla ricerca di una nuova opportunità. Non si tratta di un’indennità di disoccupazione classica come la NASpI, ma di un contributo aggiuntivo o complementare con specifiche finalità e requisiti.

Il Bonus SaR è una prestazione economica una tantum destinata a lavoratori che hanno interrotto il rapporto di lavoro e che soddisfano determinati requisiti contributivi e di disoccupazione. L’obiettivo primario è quello di fornire un cuscinetto economico in un momento di fragilità. I beneficiari sono generalmente coloro che si trovano in stato di disoccupazione involontaria (quindi non dimissionari, salvo giusta causa).

Un bonus una tantum che risolve molti problemi

I principali requisiti sono: essere disoccupati da almeno 45 giorni, aver maturato 110 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi o in alternativa 90 giorni di lavoro (o 360 ore in caso di part-time), nel caso di contratti MOG (Monte Ore Garantito).

Il Sostegno al Reddito prevede due fasce specifiche di importo: la prima consiste in 1000 euro lordi destinati a chiunque soddisfi i requisiti di anzianità lavorativa di 110 giorni o ha terminato la procedura MOL. La seconda corrisponde invece a 780 euro lordi, di cui beneficia chi ha maturato almeno 90 giorni di lavoro o 360 ore lavorate in part-time.