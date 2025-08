Bancomat, prova a premere il “TASTO MAGICO” | Escono soldi a rotta di collo: non saprai più dove tenerli

Esiste davvero un tasto magico che premendolo può consentirci di prelevare denaro a getto continuo? Le cose non stanno esattamente così

Può esistere davvero un cosiddetto ‘tasto magico‘ che ci permette di prelevare a uno sportello bancomat una quantità indefinita di denaro fino a riempire addirittura un carrello della spesa del supermercato?

La risposta è molto semplice: “Magari!”. La realtà, purtroppo, è invece molto diversa. Questo presunto pulsante dei sogni esiste, per l’appunto, solo ed esclusivamente nei nostri sogni più inconfessabili.

Quello che al massimo può capitare quando si va a prelevare denaro liquido al bancomat è che si trovi per terra qualche banconota caduta dalle tasche di qualche distratto correntista. Ma sono casi comunque molto rari.

La verità è che nel mondo frenetico di oggi in cui la velocità rappresenta quasi un valore o comunque un fattore imprescindibile una piccola disattenzione al bancomat può trasformarsi in un autentico incubo finanziario.

Bancomat, il tasto magico non esiste: ecco la verità

Una delle truffe più frequenti e insidiose si verifica quando un cliente dopo aver effettuato un’operazione si allontana dallo sportello automatico dimenticando di chiudere correttamente la sessione. Questo errore apparentemente banale spalanca le porte a criminali e malfattori, rendendo il conto bancario estremamente vulnerabile. Le potenziali conseguenze di una sessione bancomat lasciata aperta sono molteplici e allarmanti.

In primis il trasferimento di denaro, in quanto il delinquente di turno può avviare bonifici o trasferimenti di soldi dal tuo conto ad altri conti, svuotandoti rapidamente. Poi i prelievi non autorizzati: utilizzando la sessione aperta è possibile effettuare prelievi di contanti fino al limite giornaliero o settimanale consentito dalla tua carta, senza che sia necessario inserire nuovamente il PIN. In alcuni casi infine i truffatori più esperti potrebbero addirittura riuscire a modificare le impostazioni del tuo account.

Proteggere il proprio conto è la priorità

Prevenire questa truffa è semplice e richiede solo pochi secondi di attenzione in più: dopo ogni operazione bisogna assicurarsi sempre di premere il tasto per terminare l’operazione o per chiudere la sessione. La maggior parte dei bancomat mostra un messaggio di conferma o di saluto.

Non bisogna mai allontanarsi fino a quando non si vede chiaramente la schermata iniziale o un messaggio che confermi la chiusura della sessione. Quando ci si trova al bancomat è opportuno inoltre evitare di distrarsi rispondendo al telefono o altro.