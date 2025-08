Bonus WhatsApp, se lo usi ogni giorno ti spetta un ‘premio’ | Soldi sul conto senza muovere un dito: i più svegli l’hanno già riscosso

Soldi extra con WhatsApp, perché se chatti tutti i giorni ti caricano i soldi direttamente sul tuo conto. Fallo anche tu.

Nel 2025 il metodo più veloce, facile, famoso ed utilizzato al mondo per comunicare con i propri contatti è WhatsApp.

Inviare un messaggino è sempre stato più comodo e veloce piuttosto che chiamare direttamente il nostro interlocutore.

Ai tempi dei cellulari con i tasti si inviavano gli SMS o gli MMS (che si differenziano perché i primi inviano solo un testo, mentre i secondi possono avere allegate anche elementi multimediali come foto e audio).

Adesso, invece, si sfrutta al 100% WhatsApp inviando messaggio di testo, vocali, video e foto a chiunque vogliamo. In certi casi, inoltre, puoi anche guadagnarci qualcosa.

WhatsApp ti fa ricco

Secondo quanto riportato da gonews.it, WhatsApp può farti guadagnare soldi extra solo nel caso in cui rientri in una specifica condizione. Per fare un esempio, ci rifacciamo ad un episodio citato anche dal sito stesso di qualche anno fa. Nel 2018, un dipendente è stato licenziato per essersi sfogato in chat con alcuni suoi amici parlando del suo lavoro e dei suoi capi.

L’uomo, però, è stato tradito da qualcuno dei suoi colleghi e ha denunciato il diretto interessato ai datori di lavoro mostrando loro i contenuti dei messaggi scambiati i chat. A seguito della scoperta, i capi hanno licenziato l’uomo che, però, non si è dato per vinto ed è impugnato la lettere di licenziamento chiedendo aiuto alla Cassazione.

Soldi extra

La Cassazione ha dato ragione all’uomo che ha subito il licenziamento, dal momento che questa procedura era stata illegittima e l’uomo “subito una violazione del suo diritto alla riservatezza”. Stando a quanto si legge su gonews.it, per legge WhatsApp è considerato un luogo coperto da segretezza e, come non si può aprire una busta intestata ad un’altra persone e leggerne il contenuto, allo stesso modo non si possono condividere le chat private con terze parti senza il consenso di tutti quelli che hanno preso parte allo scambio di messaggi.

L’impiegato è stato licenziato ma dopo anni la Cassazione gli ha dato ragione e non solo. Infatti, l’uomo è ritornato al suo posto di lavoro con anche l’indennizzo per i mesi in cui è stato assente dal lavoro. Quindi, anche tu puoi guadagnare soldi extra in una sorta di bonus WhatsApp se ti trovi in una situazione simile. Qualcuno fa girare le tue chat private senza il tuo consenso? Puoi chiedere il supporto della Cassazione per essere risarcito dei danni alla tua privacy.