Patente, addio rinnovo dopo questa età | Il nuovo limite è esecutivo: hanno appiedato una valanga di anziani

Dì addio alla tua patente di guida se hai spento un certo numero di candeline. Limite massimo inaspettato.

Guidare un veicolo a motore non è un’attività da tutti i giorni, anche se praticamente chiunque lo fa ogni giorno.

Mettersi dietro al volante, però, richiede una soglia d’attenzione molto elevata, nervi ben saldi e riflessi eccellenti. Oltre, ovviamente, al conoscere alla perfezione sia la teoria che la pratica.

Nel momento in cui ti immergi nel mondo della guida, scopri che ci sono diverse categorie di patenti in base al mezzo che devi condurre.

In Italia c’è il limite minimo per poter conseguire la patente di guida, mentre non c’è un’età massima per poter guidare. In altre parole, puoi farlo fino alla fine dei tuoi giorni ma la situazione è cambiata.

Patenti di guida

Pensando alla patente di guida, la prima che viene in mente praticamente a tutti è la patente B. Quest’ultima è la più comune, nota e utilizzata perché ti permette di poterti mettere al volante delle automobili. Un’altra categoria di patente è molto presente nei portafogli degli italiani, vale a dire la patente A. Se vuoi guidare una moto, ti serve la patente A.

Entrambe le categorie hanno un limite minimo di età per poterle ottenere: la patente A all’età di 24 anni (o 20 se hai già la A2 da almeno due anni) e la patente B a 18 anni. Tuttavia, queste due categorie di patenti non hanno un limite di età massimo. Quindi puoi guidare un’auto o una moto fino a quando sei in grado di farlo indipendentemente dal tuo anno di nascita.

Stop alla guida

Ci sono altre due categorie di patenti, la C e la D, e si differenziano dalle prime due sopracitate per quanto riguarda limiti di età e modalità di rinnovo. Secondo quanto si legge sul sito acirozzano.it, la patente C si deve rinnovare ogni cinque anni fino al 65° compleanno. Superata questa soglia, il rinnovo va fatto ogni due anni e per poter condurre mezzi pesanti come autotreni e autoarticolati con massa superiore ai 20 kg devi avere uno specifico attestato.

Per la patente D, invece, dopo i 60 anni si possono guidare solo i veicoli indicati per la patente B grazie alle D e D1. C’è una soglia massima in comune tra queste due patenti, che ti permettono di guidare autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone. Per poterlo fare devi avere necessariamente un apposito attestato che si ottiene a seguito di una specifica visita medica. Inoltre, dopo i 68 anni non puoi più guidare i mezzi di trasporto sopracitati.