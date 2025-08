“Scusi, può ripetere cosa ha detto?”: Codice della strada, se pronunci questa parola sei finito | Multa salatissima e 3 mesi di carcere

Una parola di troppo ad un posto di blocco può costare una multa e anche il carcere: fate attenzione e tenete a freno la lingua. Sempre.

Mettersi alla guida di un mezzo a quattro ruote comporta una serie di obblighi e doveri da rispettare, tutti perfettamente elencati ed illustrati nel Codice della Strada.

Chi guida un’auto deve farlo garantendo la massima sicurezza per sé e per gli altri, e deve essere anche ben consapevole di poter correre grossi rischi qualora dimentichi di ottemperare alle leggi.

Massima attenzione anche quando si viene fermati ad un posto di blocco: bisogna mantenere la calma e dimostrarsi disponibili, esibendo tutti i documenti necessari per il corretto riconoscimento.

La pazienza e la collaborazione sono fondamentali per evitare incomprensioni con gli agenti: in questo caso, anche una parola di troppo potrebbe costare una multa e, in alcuni casi, addirittura il carcere.

Guida in sicurezza: cosa prevede la legge

Quando ci si mette su strada, lo si fa consapevole dei rischi che si potrebbero correre in situazioni di emergenza. Onde ridurre al minimo il pericolo, il Codice della Strada prevede una serie di regole da rispettare. Prima di tutto è assolutamente vietato l’uso di smartphone o dispositivi mobili che potrebbero distrarre: la negligenza, infatti, è una delle principali causa di incidenti stradali, anche mortali. È, inoltre, obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza e il mantenimento della distanza minima dalle macchine che vi precedono.

Ma cosa accade se, nonostante il rispetto delle regole, si viene fermati per un posto di blocco? I controlli su strada si sono intensificati negli ultimi periodi, soprattutto in vista delle partenze per le vacanze estive. Qualora si venga sottoposti ad un controllo da parte delle autorità competenti, è altamente consigliato mantenere la calma ed evitare qualunque tipo di atteggiamento che lasci intravedere rabbia o aggressività.

Mai pronunciare queste parole: si rischia grosso

Il modo in cui si interagisce con le forze dell’ordine può portare anche all’applicazione di sanzioni. Può avvenire in Italia – in determinati contesti – ma anche nel resto del mondo. Vi sono Paesi, infatti, che tra le norme del Codice della Strada, prevedono anche un tipo di linguaggio da evitare quando si è davanti a delle autorità.

In Maryland, ad esempio, si rischiano una multa e il carcere se, durante i controlli della polizia o mentre si è alla guida, si pronuncia una bestemmia. La multa può arrivare fino a 100 dollari, mentre il periodo di reclusione può raggiungere i tre mesi. Tenete bene a freno la lingua, quindi, se non volete correre inutili rischi.