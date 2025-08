Condizionatore, ecco perché ti massacra in bolletta | Prima di avviarlo prova questo trucco: fallo ogni volta e dimezzi la spesa

Perché la bolletta della luce è sempre così alta? Il problema potrebbe essere il condizionatore: chi lo usa così, sbaglia.

In estate o in inverno, il condizionatore è uno degli elettrodomestici di cui non si può più fare a meno perché rinfresca l’aria o la riscalda in base alla stagione.

Esso lavora usando l’energia elettrica e, proprio per questo motivo, le bollette della luce schizzano alle stelle.

I consumi medi del condizionatore variano in base a determinate caratteristiche della macchina, ma ci sono anche una serie di accortezze da non trascurare se si desidera risparmiare.

Chi ha iniziato ad usare il condizionatore in questo modo, ha raccontato di aver notato un netto dimezzamento della spesa: ecco di cosa si tratta.

Condizionatore, come sceglierlo

La scelta del condizionatore più adatto alla propria abitazione varia in base a determinate caratteristiche. Prima di tutto, si consiglia di considerare un modello efficiente dal punto di vista energetico: mai optare per classi inferiori alla A perché tale acquisto potrebbe gravemente pesare sui consumi mensili, con un conseguente rincaro delle bollette. L’efficienza energetica, tuttavia, non è il solo aspetto da considerare al momento dell’acquisto.

Si consiglia anche di valutare la sostenibilità del macchinario e la sua rumorosità: aspetti che vengono solitamente trascurati, ma che incidono sull’efficienza dell’elettrodomestico. Infine, non bisogna mai sottovalutare anche l’importanza della modalità multifunzione: un condizionatore top di gamma deve essere in grado di riscaldare, deumidificare e purificare l’aria. Oltre a considerare questi aspetti, è bene fare anche attenzione alla manutenzione: se questo viene sottoposto periodicamente ai dovuti controlli, il suo funzionamento risulta sempre eccellente con il minimo spreco di energia.

Condizionatore: se lo usi così, risparmi

Oltre a considerare gli aspetti meramente tecnici del condizionatore, gli esperti suggeriscono anche di fare attenzione alla manutenzione. Prima di avviare la macchina bisogna controllare la pulizia dei filtri: se essi risultano sporchi, l’elettrodomestico fatica a lavorare e, di conseguenza, richiede un impiego maggiore di energia.

I filtri del condizionatore devono essere puliti almeno due volte l’anno e da essi dipende l’efficienza dello strumento, ma anche la salubrità dell’aria. Un elettrodomestico sporco veicola nell’aria particelle e microrganismi possibilmente dannosi per chi li respira, con evidenti conseguenze sulla salute delle persone. Usando correttamente il condizionatore, dunque, si possono vedere le bollette dimezzate e si può godere di un ambiente più pulito e salutare.