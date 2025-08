Trasporto pubblico gratis, ultim’ora: spostarsi coi mezzi non costa più un euro | La nuova legge è già in vigore

Una buona notizia per milioni di cittadini: d’ora in poi viaggiare su autobus, tram e metropolitana non costerà più un solo centesimo

Ottime notizie per milioni di cittadini di ritorno dalle vacanze estive: d’ora in poi si potrà viaggiare gratis sui mezzi del trasporto pubblico. Pertanto non ci sarà più bisogno di pagare il biglietto prima di salire su un autobus o in metropolitana.

Quello che per molti è un sogno, per alcuni è una concreta e piacevolissima realtà. Infatti questo privilegio non spetta a chiunque, ma solo a una particolare categoria di persone che abitano in una determinata città.

La città in questione è Roma. È dunque la capitale a far parlare di sé, almeno in questa occasione, per un’iniziativa assolutamente lodevole e che va incontro alle persone più fragili e meno garantite sotto l’aspetto economico.

Il provvedimento in questione, che in sostanza altro non è che una semplice agevolazione, prevede l’utilizzo gratuito di autobus, tram e metro. Questa iniziativa è volta a promuovere in primis la mobilità sostenibile.

D’ora in poi si viaggia gratis sui mezzi pubblici

La misura, già apprezzata negli anni passati, si inserisce in un quadro di politiche volte a migliorare la qualità della vita di una determinata categoria di cittadini, riconoscendo il loro contributo alla società e facilitando la loro autonomia negli spostamenti. L’accesso gratuito alla rete di trasporto pubblico non è solo un vantaggio economico ma anche un mezzo per combattere l’isolamento e favorire l’inclusione sociale.

Il provvedimento già approvato dalla Giunta del sindaco Gualtieri e dall’Assemblea Capitolina, vuole offrire un sostegno concreto a tutti i cosiddetti ‘Over 70’, dunque ai cittadini che abbiano compiuto almeno settant’anni di età.

Roma è la Capitale della solidarietà

È importante sottolineare come l’accesso a questa agevolazione sia soggetto a specifici requisiti e che il numero di tessere è limitato. I criteri principali per poter beneficiare del trasporto pubblico gratuito sono la residenza a Roma, l’aver compiuto almeno 70 anni e un ISEE che non deve superare i 15.000 euro. Questo parametro in particolare assicura che il beneficio sia indirizzato alle fasce di popolazione che ne hanno maggiore necessità economica.

Generalmente per richiedere l’accesso all’agevolazione si deve presentare la domanda presso gli sportelli dedicati o tramite piattaforme online. Sarà necessario bisogna fornire la documentazione attestante i requisiti richiesti, inclusa l’attestazione ISEE aggiornata. Si consiglia vivamente ai potenziali beneficiari di tenere d’occhio i canali ufficiali di comunicazione di ATAC e del Comune di Roma per non perdere le tempistiche e le istruzioni precise.