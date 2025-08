100€ di multa, da oggi non puoi più attraversare la strada così | Ti tocca pagare anche se non passa nessuno

I pedoni non hanno sempre ragione: il Codice della Strada chiarisce quale sia il comportamento da seguire e quando si rischia una multa.

Si vive nella convinzione che, quando si cammina per strada, i pedoni abbiano in ogni caso la precedenza e qualunque loro comportamento sia giustificato e accettabile.

Il Codice della Strada, però, prevede delle norme anche per chi non viaggia su mezzi a due o quattro ruote: anche per queste persone, sono previste delle regole rigide da rispettare.

Ci sono situazioni in cui i pedoni non hanno la precedenza rispetto agli automobilisti, anzi potrebbero incorrere in multe salate alle quali non possono in alcun modo opporsi.

Ecco quali sono le norme previste dal Codice della Strada in merito alla circolazione dei pedoni: il consiglio è di prestare sempre massima attenzione, onde evitare atteggiamenti pericolosi e sanzioni.

Pedoni, come devono camminare in strada

Si assiste quotidianamente a scene durante le quali i pedoni attraversano la strada sulle strisce pedonali ma lo fanno in modo frettoloso, a volte improvviso, muniti di cuffiette per la musica o mentre scrivono messaggi sul cellulare. Tutti questi atteggiamenti, sebbene possano essere considerati nella norma, sono in realtà punibili dalla legge. Il Codice della Strada, infatti, non prevede solo l’attraversamento su strisce pedonali, ma stabilisce anche il corretto comportamento da assumere per evitare di mettersi e mettere gli automobilisti in pericolo.

L’art. 190 del Codice della strada regola il comportamento dei pedoni e descrive le norme da rispettare per un corretto e prudente comportamento quando si circola a piedi o si attraversa la strada. Prima di tutto, essi devono attraversare la carreggiata servendosi degli “attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano di più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per gli altri”.

Pedoni, quando si rischia la multa

Il Codice della Strada stabilisce che, in assenza di attraversamenti pedonali vicini, i pedoni possono raggiungere il lato opposto della carreggiata in massima sicurezza, ma dando sempre la precedenza agli automobilisti. La legge, inoltre, vieta assolutamente gli attraversamenti in diagonale, le soste improvvisate in mezzo alla carreggiata o gli attraversamenti distratti con gli occhi sul cellulare o le cuffie nelle orecchie.

In tutte queste situazioni o quando si attraversa la strada in maniera improvvisa provocando possibili danni ai conducenti o costringendoli a manovre poco sicure, i pedoni possono essere multati: la sanzione oscilla da un minimo di 26 a un massimo di 102 euro.