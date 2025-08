Meteo, allarme rosso a Ferragosto | Gli italiani iniziano a tremare: ecco che cosa li aspetta

SOS Ferragosto, le previsioni del meteo ci riservano grandi sorprese del tutto inaspettate. Cresce l’ansia da vacanze.

La stagione estiva è nel pieno del suo svolgimento, ma i fenomeni atmosferici che sti stanno verificando in questi giorni fanno credere a tutt’altro.

Di recente, infatti, l’Italia è stata investita da correnti piuttosto fredde che hanno portato nubifragi, temporali e anche grandine in diverse Regioni.

Quello che tutti si chiedono, dato che ormai siamo a fine luglio, è che tempo ci sarà ad agosto. Questo mese, infatti, è proverbialmente il mese delle vacanze estive e in molti si stanno organizzando per partire.

La domanda da un milione di euro è cosa mettere in valigia, perché non si sa mai quanto ti potrà servire un ombrello o un paio di infradito.

Condizioni meteo particolari

Nelle settimane di giugno e i primi giorni di luglio c’è stato un caldo tremendo, con l’afa che soffocava chiunque restasse in città per un motivo o per un altro. Anche in spiaggia era difficile resistere sotto al sole cocente senza correre in acqua per rinfrescarsi. Acqua che, oltretutto, era anche piuttosto calda.

Stando a quanto si legge sul sito robadadonne.it, l’arrivo del ciclone Circe negli ultimi giorni di luglio ha portato forti temporali e burrasche praticamente in tutta la penisola. Secondo Il Meteo, il Centro Europeo di Meteorologia ha previsto che per tutto il mese di agosto non ci sarà più l’afa e la calura alle quali ormai siamo abituati con il ciclone africano.

Ferragosto inaspettato

Le giornate del mese di agosto dovrebbero essere governate dall’anticiclone delle Azzorre e questo vuol dire che si vivrebbe in un clima mite e non afoso. Il tipico tempo da estate mediterranea, con sì il sole caldo ma l’aria fresca che non ti soffoca come può farlo il vento caldo dall’Africa. Pare proprio che questo agosto 2025 sarà come quelli pre-anni ’90, sole caldo ma vento fresco e notti che ti fanno riposare.

Se sei tra le persone che vanno in vacanza nel mese di agosto, è piuttosto complicato suggerirti che cosa mettere in valigia. Potrebbe servirti una giacca a vento come un paio di pantaloncini corti, non si sa mai. Che tu scelga il mare o la montagna, è meglio attrezzarsi per ogni eventualità. Quindi portati dietro sì le creme solari, le infradito e le canottiere leggere, ma metti in valigia anche un paio di scarpe da ginnastica, dei jeans e una giacca a vento. Potrebbe servirti anche l’ombrello perché Ferragosto potrebbe essere sia caldo e soleggiato che nuvoloso e freschino.