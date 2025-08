Parquet, non comprare alcun prodotto | Butti soldi e lo danneggi: il necessario per pulirlo ce l’hai in cucina

Ottieni un parquet perfetto con i trucchetti segreti della nonna che, ovviamente, si trovano nella tua cucina.

Avere il parquet a casa è un plus che molti desiderano, perché con questo tipo di pavimentazione, ad esempio, è più confortevole camminare scalzi.

Inoltre il legno conferisce più calore e personalità ad una abitazione, quindi è la scelta che in molti vorrebbero fare ma che solo in pochi alla fine fanno in modo definitivo.

Il motivo è semplice: il parquet è tanto bello quanto complicato, dal momento che la sua pulizia richiede qualche attenzione in più rispetto agli altri tipi di pavimenti.

Tuttavia, non impazzirci più dietro perché puoi sempre ricorrere ai rimedi della nonna. Smetti di spendere soldi in prodotti chimici, così rovini il parquet di casa tua. Tutto quello che ti serve lo hai già in cucina.

La cucina, il tempio delle soluzione fai-da-te

Se vai in un punto vendita dedicato, vedrai che ci sono una miriade di prodotti per la casa che promettono di rendere il tuo parquet splendente in una sola passata. Nonostante questo, è bene tenere a mente che non sempre la quantità prevale sulla qualità. Inoltre, perché spendere una vagonata di soldi in prodotti chimici se puoi utilizzare degli ingredienti che trovi sicuramente nella tua cucina?

Come per ogni rimedio casalingo che si rispetti, anche la soluzione per parquet splendenti la trovi nella tua cucina. Qui ci sono tutti gli ingredienti utili per far risplendere il tuo parquet come mai prima d’ora. Se non li hai, niente panico: questi ingredienti costano pochi spicci e ti garantiscono una pavimentazione da Oscar.

I rimedi green

Secondo quanto si legge sul sito alberaniparketti.it, per riuscire a pulire e lucidare il tuo parquet alla perfezione ti servono soltanto due semplici ingredienti. Stiamo parlando dell’acqua calda e dell’aceto, che dovrai miscelare mettendo in un secchio colmo di acqua calda un bicchiere di aceto. Se vuoi una profumazione particolare, alla miscela puoi aggiungere poche gocce dell’olio essenziale che preferisci.

Se preferisci non utilizzare l’acqua sul tuo parquet, puoi sostituirla con un altro ingrediente da cucina. Come suggerisce il sito alberaniparketti.it, una soluzione per lucidare il tuo pavimento in legno è creare una miscela di olio vegetale ed aceto. In questo caso, però, devi utilizzare un flacone spray per distribuire il composto sul parquet. Infine, per conferire ancora più lucentezza al tuo parquet di casa puoi utilizzare le bustine da tè. Metti due bustine in una secchio d’acqua tiepida e lavi il pavimento con questa miscela. Vedrai che legno splendente dopo tutti questi trucchetti fai-da-te!