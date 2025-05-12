Primavera nel cuore della Sardegna 2025 a Loceri: scopri il programma completo del 17 e 18 maggio 2025!
Primavera in Ogliastra 2025 a Loceri: torna nel prossimo weekend l’appuntamento inaugurale con la manifestazione “Primavera nel cuore della Sardegna“, la vecchia “Primavera in Ogliastra“, che farà ora tappa a Loceri, in Ogliastra. Un territorio comunale molto bello, che scende dai famosi tacchi fino al mare, per arrivare fino alla famosa spiaggia di Cea.
Vediamo allora il programma completo di questa due giorni di festa dedicati alla riscoperta delle tradizioni di Loceri, il 17 e 18 maggio 2025, intitolata: “A buca ‘e sabori“.
Programma della Primavera nel Cuore della Sardegna a Loceri:
Sabato, 17 maggio 2025:
- ore 10:00 – Centro storico:
- Apertura degli stand degli espositori
- Inizio della 7ª edizione di Loceri Art-Festival: “Serrand-Arte, pittura su serrande“
- Apertura DI “Loceri museo a cielo aperto”: percorso tra i murales e le esposizioni delle vie nel centro storico
- Installazioni artistiche create all’uncinetto lungo il centro storico, realizzate dalle mani esperte delle signore di Loceri
- Varie sedi:
- Apertura della mostra fotografica, a cura di Fabio Angius
- Apertura della mostra naturalistica: “I tesori di un isola“, a cura di Forestas
- Apertura della mostra fotografica: “Dentro, Fuori e Ritorno” di Rosanna Mulas (disponibile catalogo)
- Museo etnografico “Sa Domu de s’Olla” – Apertura del museo etnografico “Sa Domu de s’Olla”, con esposizione degli strumenti tradizionali “Tra suoni e rumori agli albori della musica“, a cura dell’ufficio per la lingua sarda Loceri
- Museo “Vecchi Frantoi” – Apertura del museo “Vecchi Frantoi”
- ore 11:00 -Centro storico – Dimostrazioni artigianali presso gli stand dedicati
- dalle ore 12:00 – Centro storico – Apertura dei punti di ristoro, con preparazione di pietanze tipiche a cura di aziende e di produttori locali
- ore 15:00 – Centro storico – Spettacolo per bambini con l’artista “Civi, storie a manovelle” (a pagamento)
- ore 17:00 – Centro storico – Laboratorio aperto a tutti, bambini e adulti, a cura dell’ACR Loceri
- dalle ore 17:00 Centro storico:
- Dimostrazioni artigianali presso gli stand dedicati
- Esibizione itinerante del Coro di Nuoro “Priamo Gallisay”
- dalle ore 19:00 – Punti di ristoro – Apertura dei punti di ristoro, con preparazione di pietanze tipiche a cura di aziende e di produttori locali
Domenica, 18 maggio 2025:
- ore 10:00 :
- Centro storico:
- Apertura degli stand degli espositori
- Inizio seconda giornatadella 7ª edizione di Loceri Art-Festival: “Serrand-Arte, pittura su serrande“
- Apertura DI “Loceri museo a cielo aperto”: percorso tra i murales e le esposizioni delle vie nel centro storico
- Installazioni artistiche create all’uncinetto lungo il centro storico, realizzate dalle mani esperte delle signore di Loceri
- Varie sedi:
- Apertura della mostra fotografica, a cura di Fabio Angius
- Apertura della mostra naturalistica: “I tesori di un isola“, a cura di Forestas
- Apertura della mostra fotografica: “Dentro, Fuori e Ritorno” di Rosanna Mulas (disponibile catalogo)
- Museo etnografico “Sa Domu de s’Olla” – Apertura del museo etnografico “Sa Domu de s’Olla”, con esposizione degli strumenti tradizionali “Tra suoni e rumori agli albori della musica“, a cura dell’ufficio per la lingua sarda Loceri
- Museo “Vecchi Frantoi” – Apertura del museo “Vecchi Frantoi”
- Centro storico:
- ore 11:00 – Centro storico :
- Dimostrazioni artigianali presso gli stand dedicati
- Intrattenimento itinerante del gruppo musicale “Su Cuncertu Antigu” e “Amigos”
- Spettacolo itinerante di improvvisazione e animazione, della compagnia “Barbariciridicoli”
- dalle ore 12:00 – Centro storico – Apertura dei punti di ristoro, con preparazione di pietanze tipiche a cura di aziende e di produttori locali
- ore 12:00 – Centro storico – Spettacolo per bambini con l’artista “Civi, storie a manovelle” (a offerta libera)
- ore 16:00 – Centro storico – Spettacolo per bambini con l’artista “Civi, storie a manovelle” (a offerta libera)
- ore 17:00 – Centro storico – Dimostrazioni artigianali presso gli stand dedicati
- dalle ore 19:00 – Centro storico – Apertura dei punti di ristoro con preparazione di pietanze tipiche di aziende e di produttori locali
Loceri, mappa, B&B e agriturismo:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Dove si trova e come arrivare a Loceri:
