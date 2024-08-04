Eventi Estate 2024 a Villasimius: alzi la mano chi non conosce lo strepitoso mare di Villasimius, nel sud est della Sardegna, con le sue tante spiagge paradisiache facilmente accessibili e molo adatte ai bambini e alle famiglie. Ricordatevi semmai che alcune delle spiagge più belle di Villasimius sono a numero chiuso, ma la mia preferita, Campulongu è ad accesso libero, così come la magnifica Porto Giunco.

Bene anche Villasimius ha allestito un folto cartellone di eventi per animare le sere di questo borgo di mare, così che locali e turisti possano godersi il fresco serale facendo cose interessanti e divertendosi.

Una parte da leone del palinsesto è coperto dal “Festival della Marina“, che anche quest’anno ha un gran parterre di ospiti con tante serate di grande interesse. Per il resto ecco di seguito gli eventi che Villasimius offre nel cuore di questa estate!

Prima però vi ricordiamo orari e fermate del bus estivo urbano di Villasimius, che vi faciliterà di molto gli spostamenti, sia che siate arrivati in aereo, sia che non vogliate stressarvi con la ricerca dei parcheggi.

Eventi Agosto 2024 a Villasimius:

In corso, fino all’ 11 agosto 2024 – dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 22:00 – Casa Todde – Massimo Capone | Cosingius (da martedì a domenica)

– dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 22:00 – Casa Todde – (da martedì a domenica) In corso, fino al 7 agosto 2024 – Museo archeologico – dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00 – Mostra: René Rejinik: “Riflessi d’autore” (da martedì a domenica)

– Museo archeologico – dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00 – (da martedì a domenica) 2 agosto 2024 – ore 22:00 – Via Umberto I e via del Mare – Peter’s Day, street band itinerante

– ore 22:00 – Via Umberto I e via del Mare – 3 agosto 2024 : ore 21:00 – Piazza Margherita Hack – Latin Empire, saggio spettacolo ore 21:30 – Piazzetta della Marina – Premio Campiello, con il Festival della Marina

: 4 agosto 2024 : ore 22:00 – Piazza Margherita Hack – Proiezione del film: “Il miracolo dei rei” ore 21:30 – Piazzetta della Marina – Dori Ghezzi ospite al Festival della Marina

: 5 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Margherita Hack – Claudia Aru in concerto

– ore 22:00 – Piazza Margherita Hack – Claudia Aru in concerto 6 agosto 2024 – ore 22:00 / ore 23:30 – Piazza Margherita Hack – Radici di bronzo

– ore 22:00 / ore 23:30 – Piazza Margherita Hack – 7 agosto 2024 – ore 21:30 – Piazza Gramsci – Tributo a De André a cura della scuola civica di musica

– ore 21:30 – Piazza Gramsci – 8 agosto 2024 – ore 21:30 – Piazza Gramsci – Family Day, animazione per bambini

– ore 21:30 – Piazza Gramsci – 9 agosto 2024 – ore 22:00 – Via Umberto I e via del Mare – Peter’s Day, le notti della musica itinerante

– ore 22:00 – Via Umberto I e via del Mare – itinerante 10 agosto 202 4 – ore 21:30 – Piazza Margherita Hack – Pirati e spettacolo del fuoco, con i Super Animatori

4 – ore 21:30 – Piazza Margherita Hack – Animatori 11 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Margherita Hack – Dj Sandro Murru per una serata all’insegna della musica anni ’80, ’90 e 2000

– ore 22:00 – Piazza Margherita Hack – 12 agosto 2024 – ore 21:30 – Piazza Margherita Hack – Neri Marcoré in “Duo di tutto”

– ore 21:30 – Piazza Margherita Hack – 14 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Gramsci – Coast to coast music band

– ore 22:00 – Piazza Gramsci – 15 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Margherita Hack – Carletto e gli impossibili (concerto di Ferragosto)

– ore 22:00 – Piazza Margherita Hack – (concerto di Ferragosto) 17 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Margherita Hack – Today’s music

– ore 22:00 – Piazza Margherita Hack – 22 agosto 2024 – ore 21:30 – Piazza Gramsci – Family Day, animazione per bambini

– ore 21:30 – Piazza Gramsci – 24 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Gramsci – I Replicanti

– ore 22:00 – Piazza Gramsci – 29 agosto 2024 – ore 21:30 – Piazza Margherita Hack – Teatro La Forgia presenta “Said”

– ore 21:30 – Piazza Margherita Hack – 30 agosto 2024 – ore 21:30 – Piazza Gramsci – Leon Cino Das, spettacolo di danza

– ore 21:30 – Piazza Gramsci – 31 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Gramsci – Serata tango con la scuola civica di musica

Dove dormire a Villasimius:

Trovare una camera libra adesso, in altissima stagione a Villasimius è molto difficile, ma non impossibile. Questo grazie all’ ampia scelta di hotel e residence, anche direttamente sul mare, oltre che di B&B e seconde case.

Come arrivare a Villasimius:

Villasimius è molto facile da raggiungere da Cagliari e dal suo aeroporto. Un consiglio, percorrete la litoranea, è un’autentica strada delle meraviglie con viste e panorami mozzafiato che vi aspettano dietro ogni curva.

