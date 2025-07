Festa della birra 2025 a Ussana: scopri il programma di sabato 12 luglio 2025!

Vai di fretta? Ecco i punti principali:

Cosa: Sesta edizione della Festa della Birra

Sesta edizione della Festa della Birra Dove: Piazzale del Campo Sportivo, Ussana

Piazzale del Campo Sportivo, Ussana Quando: Sabato 12 luglio 2025, dalle ore 20:00

Sabato 12 luglio 2025, dalle ore 20:00 Attrazione principale: Birrifici artigianali e concerti live (ParaBatai e Billy Boys)

Birrifici artigianali e concerti live (ParaBatai e Billy Boys) Ingresso: Non specificato nel comunicato

Sabato 12 luglio 2025 il Piazzale del Campo Sportivo di Ussana ospita la sesta edizione della Festa della Birra: una serata all’insegna delle migliori produzioni artigianali sarde e della musica rock dal vivo. Scopri il programma completo e i birrifici presenti!

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la “Festa della Birra” a Ussana. La sesta edizione dell’evento si terrà sabato 12 luglio 2025 , a partire dalle ore 20:00, presso il piazzale del Campo Sportivo. La serata, organizzata dal Comune di Ussana in collaborazione con la Pro Loco, offrirà una selezione di birre artigianali e tanta musica dal vivo per una notte di festa.

Birrifici presenti:

Terrantiga

Scialandone

Microbirrificio di Bosa

Alvure

Programma Completo della Festa della Birra 2025

Sabato, 12 luglio 2025:

ore 20:00 – Piazzale Campo Sportivo – Apertura stand dei birrifici artigianali ;

; ore 21:00 – Piazzale Campo Sportivo – Inizio concerto live con i ParaBatai ;

; a seguire – Piazzale Campo Sportivo – Concerto dei Billy Boys (Rock ‘n’ roll, Rockabilly ’50-’60).

Per maggiori info e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dal Comune di Ussana in collaborazione con la locale Pro Loco. Per eventuali aggiornamenti o maggiori dettagli, si consiglia di consultare i canali di comunicazione ufficiali degli organizzatori, come la pagina Facebook del Comune di Ussana e quella della Pro loco.

Festa della Birra Ussana: Domande Frequenti

Quando si svolge e dove si tiene la Festa della Birra 2025 a Ussana?

La sesta edizione della Festa della Birra si terrà sabato 12 luglio 2025, a partire dalle ore 20:00. La location scelta per l’evento è il Piazzale del Campo Sportivo di Ussana, un’area attrezzata per ospitare il pubblico, gli stand e dotata di parcheggi.

Quali birrifici artigianali parteciperanno all’evento?

Gli appassionati di birra artigianale potranno degustare le produzioni di quattro birrifici selezionati per l’occasione. Saranno presenti gli stand di Terrantiga, Scialandone, il Microbirrificio di Bosa e Alvere, offrendo una varietà di stili e sapori unici.

Qual è il programma musicale della serata?

La musica dal vivo inizierà alle ore 21:00 con il live show dei ParaBatai. A seguire, la serata continuerà con l’energia dei Billy Boys, che proporranno un coinvolgente repertorio di musica rock ‘n’ roll e rockabilly ispirato agli anni ’50 e ’60.

