Aeroporto di Cagliari, ecco il nuovo parcheggio gratuito da 150 posti: chi si è recato all’aeroporto di Cagliari Elmas durante l’alta stagione estiva negli ultimi anni avrà molto probabilmente avuto difficoltà a trovare parcheggio. Con innumerevoli auto in sosta in doppia fila e/o con le 4 frecce lampeggianti, dentro e fuori l’aerostazione, specie nei pressi della grande rotonda.

Aeroporto Cagliari Elmas, arriva il parcheggio gratuito per 2 ore:

Per ovviare a questo problema, la SOGAER, la società che gestisce l’aeroporto di Cagliari, da lunedì 3 luglio 2023 apre al pubblico un nuovo parcheggio: il “Free2Park“. Un nuovo parcheggio con 150 stalli (cioè posti auto), che sarà gratuito per le prime due ore di sosta.

Come funziona il parcheggio gratuito da 2 ore dell’Aeroporto di Cagliari:

Per favorire la fruizione del servizio da parte del maggior numero di persone, il parcheggio potrà essere utilizzato per un tempo massimo di due ore, oltre le quali le auto verranno necessariamente rimosse e posizionate in altri parcheggi a pagamento SOGAER.

Come arrivare al nuovo parcheggio gratuito dell’aeroporto di Cagliari:

Il nuovo parcheggio si trova sul lato sinistro della zona “Arrivi” dell’aerostazione, guardandola mentre vi si arriva. Da esso si raggiunge facilmente l’aerostazione a piedi. Trovate nell’immagine di sopra il percorso da fare per accedervi.

