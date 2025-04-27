Aspettando Sant’Efisio a Capoterra: si svolgerà il 30 aprile al 1 maggio 2025 , la terza edizione di “Aspettando Sant’Efisio” a Capoterra. Capoterra è la prima tappa fuori Cagliari del cammino di Sant’Efisio verso Pula e, in questa, popolosa cittadina del sud Sardegna, la devozione verso il Santo Patrono della Sardegna è molto sentita.

E così anche quest’anno Capoterra il 1° maggio accoglierà il Santo e lo accompagnerà lungo suo viaggio tra la Maddalena Spiaggia sino a Su Loi, per una promessa che unisce tutta la Sardegna da 369 anni.

Programma aspettando Sant’Efisio, Capoterra:

Mercoledì, 30 aprile 2025:

ore 17:00 – Saluti istituzionali e presentazioni della manifestazione

ore 17:30 – Conferenza : “Sulla strada del martirio di Efisio“

: “Sulla strada del martirio di Efisio“ ore 19:00 – Chiesa Sant’Efisio, in corso Gramsci – S anta Messa

Ore 19:45 – Benedizione de Sa Tracca che accompagnerà il Martire lungo tutto il percorso

Giovedì, 1 maggio 2025:

ore 12:00 – Parco di La Maddalena – Esposizione dei prodotti della terra e del mare

ore 16:00 – La Maddalena Spiaggia – Accoglienza del Simulacro

a seguire – Viale Sant’Efisio, in località La Maddalena – Santa Messa , con la partecipazione del gruppo folk Sa Scabitzada di Capoterra e delle launeddas

, con la partecipazione del gruppo folk Sa Scabitzada di Capoterra e delle launeddas ore 20:00 – Musica live con Le Kanusie

