Aspettando Sant’Efisio 2025 a Capoterra: scopri il programma del 30 aprile e 1 maggio 2025!
Aspettando Sant’Efisio a Capoterra: si svolgerà il 30 aprile al 1 maggio 2025, la terza edizione di “Aspettando Sant’Efisio” a Capoterra. Capoterra è la prima tappa fuori Cagliari del cammino di Sant’Efisio verso Pula e, in questa, popolosa cittadina del sud Sardegna, la devozione verso il Santo Patrono della Sardegna è molto sentita.
E così anche quest’anno Capoterra il 1° maggio accoglierà il Santo e lo accompagnerà lungo suo viaggio tra la Maddalena Spiaggia sino a Su Loi, per una promessa che unisce tutta la Sardegna da 369 anni.
Programma aspettando Sant’Efisio, Capoterra:
Mercoledì, 30 aprile 2025:
- ore 17:00 – Saluti istituzionali e presentazioni della manifestazione
- ore 17:30 – Conferenza: “Sulla strada del martirio di Efisio“
- ore 19:00 – Chiesa Sant’Efisio, in corso Gramsci – Santa Messa
- Ore 19:45 – Benedizione de Sa Tracca che accompagnerà il Martire lungo tutto il percorso
Giovedì, 1 maggio 2025:
- ore 12:00 – Parco di La Maddalena – Esposizione dei prodotti della terra e del mare
- ore 16:00 – La Maddalena Spiaggia – Accoglienza del Simulacro
- a seguire – Viale Sant’Efisio, in località La Maddalena – Santa Messa, con la partecipazione del gruppo folk Sa Scabitzada di Capoterra e delle launeddas
- ore 20:00 – Musica live con Le Kanusie
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli sui singoli appuntamenti ed eventuali cambiamenti, vi rimandiamo alla pagina Facebook del sindaco di Capoterra: Beniamino Garau.
Dove si trova e come arrivare a Capoterra:
