Cala Beer & Wine 2025 a La Caletta di Siniscola: si svolgerà a La Caletta di Siniscola nella giornata del 1° maggio, festa dei lavoratori, la sesta edizione di “Cala Beer“, o meglio di “Cala Beer & Wine“, non più una semplice festa delle birre artigianali, ma un percorso gustativo completo tra luppolo e uva.

L’appuntamento è quindi a La Caletta a partire dalle ore 10:00 nella giornata di giovedì 1 maggio 2025.

Il luogo dell’evento è quello tra la piazza del Porto, via Nazareno Sauro, le vie e i locali del centro, per tanta birra artigianale, le migliori etichette della cantine sarde, musica live e dj set.

Noi vi consigliamo anche di godervi le spiagge della zona, a partire proprio dalla spiaggia di La Caletta.

Programma Cala Beer & Wine 2025:

Giovedì, 1 maggio 2025:

dalle ore 10:00 – Apertura evento con: 5 birrifici artigianali 4 cantine vitivinicole L’arte del lavoro artigiano in mostra

con: dalle ore 12:00 – Cris dj set

dalle 15:00 – Musica live con: Accabadanio (rock cover) Dirty Cheese (rock & soul) Mnemonia (rock cover Italia) Purple Drip (blues & hard rock) Smiscio feat. Eric-K (hiphop & rap)

con:

E poi:

Cosmo agenzia servizio navetta

E il Barber Cafè che ti taglia i capelli

