Cala Beer & Wine 2025 a La Caletta di Siniscola: scopri il programma completo del 1 maggio 2025!
Cala Beer & Wine 2025 a La Caletta di Siniscola: si svolgerà a La Caletta di Siniscola nella giornata del 1° maggio, festa dei lavoratori, la sesta edizione di “Cala Beer“, o meglio di “Cala Beer & Wine“, non più una semplice festa delle birre artigianali, ma un percorso gustativo completo tra luppolo e uva.
L’appuntamento è quindi a La Caletta a partire dalle ore 10:00 nella giornata di giovedì 1 maggio 2025.
Il luogo dell’evento è quello tra la piazza del Porto, via Nazareno Sauro, le vie e i locali del centro, per tanta birra artigianale, le migliori etichette della cantine sarde, musica live e dj set.
Noi vi consigliamo anche di godervi le spiagge della zona, a partire proprio dalla spiaggia di La Caletta.
Programma Cala Beer & Wine 2025:
Giovedì, 1 maggio 2025:
- dalle ore 10:00 – Apertura evento con:
- 5 birrifici artigianali
- 4 cantine vitivinicole
- L’arte del lavoro artigiano in mostra
- dalle ore 12:00 – Cris dj set
- dalle 15:00 – Musica live con:
- Accabadanio (rock cover)
- Dirty Cheese (rock & soul)
- Mnemonia (rock cover Italia)
- Purple Drip (blues & hard rock)
- Smiscio feat. Eric-K (hiphop & rap)
E poi:
- Cosmo agenzia servizio navetta
- E il Barber Cafè che ti taglia i capelli
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Kawham“, con patrocinio del “Comune di Siniscola“, ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli. Questa è la pagina Facebook della manifestazione.
Dove si trova e come arrivare a La Caletta:
