Cala Beer & Wine 2025 a La Caletta di Siniscola: si svolgerà a La Caletta di Siniscola nella giornata del 1° maggio, festa dei lavoratori, la sesta edizione di “Cala Beer“, o meglio di “Cala Beer & Wine“, non più una semplice festa delle birre artigianali, ma un percorso gustativo completo tra luppolo e uva.

L’appuntamento è quindi a La Caletta a partire dalle ore 10:00 nella giornata di giovedì 1 maggio 2025.

Il luogo dell’evento è quello tra la piazza del Porto, via Nazareno Sauro, le vie e i locali del centro, per tanta birra artigianale, le migliori etichette della cantine sarde, musica live e dj set.

Noi vi consigliamo anche di godervi le spiagge della zona, a partire proprio dalla spiaggia di La Caletta.

Programma Cala Beer & Wine 2025:

Giovedì, 1 maggio 2025:

  • dalle ore 10:00 – Apertura evento con:
    • 5 birrifici artigianali
    • 4 cantine vitivinicole
    • L’arte del lavoro artigiano in mostra
  • dalle ore 12:00 – Cris dj set
  • dalle 15:00 – Musica live con:
    • Accabadanio (rock cover)
    • Dirty Cheese (rock & soul)
    • Mnemonia (rock cover Italia)
    • Purple Drip (blues & hard rock)
    • Smiscio feat. Eric-K (hiphop & rap)

E poi:

  • Cosmo agenzia servizio navetta 
  • E il Barber Cafè che ti taglia i capelli 

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Kawham“, con patrocinio del “Comune di Siniscola“, ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli. Questa è la pagina Facebook della manifestazione.

